Комиссия Сейма Литвы предложила не признавать Лукашенко президентом Беларуси 41 12.08.2020, 14:41

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Фото: charter97.org

Заявление было принято единогласно.

Парламентская комиссия по иностранным делам приняла заявление, в котором называет выборы президента Беларуси сфальсифицированными. Комиссия предлагает не признавать Лукашенко законным президентом Беларуси, сообщает 15min.lt.

«Комитет Сейма по иностранным делам, подчеркивая, что президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, были сфальсифицированы, призывает Сейм и другие ответственные литовские институты не признавать результаты выборов в Беларуси и президента Лукашенко как законного лидера Беларуси», — говорится в тексте.

Депутат Сейма Жигимантас Павильонис рассказал, что заявление по Беларуси было принято единогласно. «Мы не признаем эти выборы официальными, и впервые в истории Литвы заявляем, что не считаем Лукашенко законным лидером Беларуси», — сказал Павильонис.

В заявлении совместно с Европейским союзом предлагается провести «новые, прозрачные и полностью демократические президентские выборы в Беларуси».