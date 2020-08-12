Комиссия Сейма Литвы предложила не признавать Лукашенко президентом Беларуси

Комиссия Сейма Литвы предложила не признавать Лукашенко президентом Беларуси41
- 12.08.2020, 14:41
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Заявление было принято единогласно.
Парламентская комиссия по иностранным делам приняла заявление, в котором называет выборы президента Беларуси сфальсифицированными. Комиссия предлагает не признавать Лукашенко законным президентом Беларуси, сообщает 15min.lt.
«Комитет Сейма по иностранным делам, подчеркивая, что президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, были сфальсифицированы, призывает Сейм и другие ответственные литовские институты не признавать результаты выборов в Беларуси и президента Лукашенко как законного лидера Беларуси», — говорится в тексте.
Депутат Сейма Жигимантас Павильонис рассказал, что заявление по Беларуси было принято единогласно. «Мы не признаем эти выборы официальными, и впервые в истории Литвы заявляем, что не считаем Лукашенко законным лидером Беларуси», — сказал Павильонис.
В заявлении совместно с Европейским союзом предлагается провести «новые, прозрачные и полностью демократические президентские выборы в Беларуси».