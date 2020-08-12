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Украина вышла из еще одного соглашения по СНГ

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  • 12.08.2020, 15:13
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Украина вышла из еще одного соглашения по СНГ

Документ денонсирован Кабинетом министров.

Кабинет министров Украины денонсировал Соглашение о сотрудничестве в области культуры в рамках СНГ. Такое решение правительство приняло во время заседания 12 августа, передает zn.ua.

Украина подписала соглашение 15 мая 1992 года в городе Ташкент, что в Узбекистане.

Отмечено, что из-за вооруженной агрессии РФ против Украинского государства, сотрудничество между странами практически прекратилось. При этом с другими странами СНГ в этой сфере Украина сотрудничает в двухстороннем формате.

Напомним, на прошлой неделе Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.

В июле Кабинет министров одобрил указ президента о выходе Украины из еще двух соглашений с СНГ – о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств и о Совете по гуманитарному сотрудничеству.


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