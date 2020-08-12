Врачи-онкологи заявили о готовности присоединиться к Всебелорусской забастовке 14 12.08.2020, 15:21

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Ведущие медики страны выдвинули политические требования властям.

Ведущие онкологи Беларуси открыто выступают против произвола властей и готовы выйти на забастовку, сообщает телеграм-канал nexta_live.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.