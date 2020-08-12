«При мне на этажах жесточайше избивали людей до хрипов» 4 12.08.2020, 15:30

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Рассказ журналиста, попавшего в ИВС в Минске.

Журналист российского издания Znak Никита Телиженко рассказал, как прошли его сутки в изоляторе после задержания в Белоруссии. По словам парня, его били по почкам, ногам и шее, сообщает телеграм-канад Mash.

Кстати, поместили Телиженко в ИВС не как корреспондента. А как рядового жителя Минска — силовики назвали удостоверение прессы и редакционное задание ненастоящими.

«При мне на этажах жесточайше избивали людей до хрипов», - рассказал Никита Телиженко.