«При мне на этажах жесточайше избивали людей до хрипов»4
- 12.08.2020, 15:30
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Рассказ журналиста, попавшего в ИВС в Минске.
Журналист российского издания Znak Никита Телиженко рассказал, как прошли его сутки в изоляторе после задержания в Белоруссии. По словам парня, его били по почкам, ногам и шее, сообщает телеграм-канад Mash.
Кстати, поместили Телиженко в ИВС не как корреспондента. А как рядового жителя Минска — силовики назвали удостоверение прессы и редакционное задание ненастоящими.
«При мне на этажах жесточайше избивали людей до хрипов», - рассказал Никита Телиженко.