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Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

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  • 12.08.2020, 15:48
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Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Российский дирижер заявил, что ему стыдно его носить.

Знаменитый российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который вручил ему Александр Лукашенко, пишет «Коммерсант».

— Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране, — написал Спиваков в открытом письме президенту. — Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением.

Спиваков, который неоднократно выступал в Беларуси, был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году.

Последние десять лет в Минске проходил фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».


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