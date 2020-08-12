«Торговый Дом БМЗ» в России присоединился к забастовке 1 12.08.2020, 15:59

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Они свой ультиматум в Жлобин.

«Торговый Дом БМЗ» в России присоединился к забастовке к Всебелорусской забастовке. Они свой ультиматум в Жлобин, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга». В нем они сообщают, что с сегодняшнего дня они объявляют бессрочную забастовку и требуют прекращения насилия в отношении белорусов, приглашения международных экспертов, перестать отключать интернет, а также освобождения всех незаконно задержанных!