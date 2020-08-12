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Михаил Ходорковский о забастовке в Беларуси: Единственный бескровный способ покончить с диктатурой

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  • 12.08.2020, 16:44
  • 15,148
Михаил Ходорковский о забастовке в Беларуси: Единственный бескровный способ покончить с диктатурой
Михаил Ходорковский
Фото: EPA

Cолидарность может изменить ситуацию.

Российский бизнесмен и политический деятель Михаил Ходорковский прокомментировал в своем Telegram-канале начавшуюся в Беларуси забастовку.

«Белорусская оппозиция призывает к всеобщей забастовке с требованием свободных выборов.

Это единственный бескровный способ покончить со среднеазиатской диктатурой в европейской стране», — пишет Михаил Ходорковский в Telegram.

Напомним, белорусские Telegram-каналы выступили с обращением:

- Три дня протестов в Беларуси показали, что на работу идти просто опасно.

По дороге на работу/домой вас могут избить дубинками, расстрелять резиновыми пулями и задержать.

Ехать на работу так же опасно! Отморозки могут повредить ваше транспортное средство, протаранить, извлечь вас из машины, избить и задержать.

Так же фашисты могут взять в заложники и похитить ваших детей, угрожая подорвать осколочной гранатой себя и их, если кто-то осмелится помочь.

Хотите это изменить? Присоединяйтесь к Всебелорусской забастовке!

Солидарность — наша сила!

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