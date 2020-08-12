Группа N.R.M. и Лявон Вольский спели вместе впервые за 10 лет 1 12.08.2020, 16:52

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Нужно объединяться!

Группа N.R.M раскололась 10 лет назад. С тех пор Лявон Вольский основал проект Volski, а остальные участники работают самостоятельно. Ради исполнения своего хита «Тры чарапахі» решили объединиться, пишет tut.by.

— Идея объединиться для одной песни возникла спонтанно, буквально за пару часов до записи, — говорит Лявон Вольский. Мы увидели ту солидарность, которую показал белорусский народ, вдохновляющее единство людей в ответ на несправедливость. Увидели людей, поющих «Трох чарапах» на улицах, и решили продемонстрировать свой пример единства.

— Во времена, когда нужно объединяться, нужно объединяться всем, — говорит Пит Павлов. — Мы не виделись с Лявоном 10 лет, ответ, можно ли увидеть N.R.M. в классическом составе, всегда был отрицательным с обеих сторон. Нам позвонили в половине третьего, в четыре мы съехались из разных концов города и обменялись рукопожатиями в студии. Играли без репетиций, сразу поняли друг друга. Лично для меня это были непередаваемые искренние чувства. Как быстро все может меняться, как быстро можно объединиться. Спасибо белорусскому народу за эту возможность.

Музыканты подчеркивают, что это была разовая внезапная встреча, возвращения группы в классическом составе не планируется.