Майк Помпео: Граждане Беларуси должны обрести свободу 9 12.08.2020, 17:10

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Майк Помпео

Фото: Reuters

В Белом доме следят за развитием событий в нашей стране.

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду обратился с призывом к белорусским властям обеспечить гражданам страны те свободы, которые они требуют, пишет «Новое время».

«Мы хотели бы, чтобы народ Беларуси обрел те свободы, которые он требует. Мы призываем защитить этих мирных протестующих и не причинять им вреда», — заявил Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Ранее представитель Белого дома Кейли Макэнани, комментируя протесты, которые начались в Белоруссии после президентских выборов в воскресенье, призвала власти страны воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний.

«Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы», — сказала Макэнани на брифинге в понедельник.

Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и «глубоко обеспокоены» происходящим.