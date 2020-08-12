«Почему всем, кто имеет вклады, не снять их?» 10 12.08.2020, 17:48

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Новые предложения по борьбе с режимом.

«Почему всем, кто имеет вклады, не снять их. Изъять из оборота. Особенно валюту! Массовое снятие валюты обнажит голозадость власти. Ибо их 7 миллиардов золотого запаса подозрительно коррелируется с суммой вкладов населения в валюте. И это не бюллетени тырить. Обязаны отдать», — предлагает белорус в «Фейсбуке».

Напомним, белорусские Telegram-каналы выступили с обращением:

- Три дня протестов в Беларуси показали, что на работу идти просто опасно.

По дороге на работу/домой вас могут избить дубинками, расстрелять резиновыми пулями и задержать.

Ехать на работу так же опасно! Отморозки могут повредить ваше транспортное средство, протаранить, извлечь вас из машины, избить и задержать.

Так же фашисты могут взять в заложники и похитить ваших детей, угрожая подорвать осколочной гранатой себя и их, если кто-то осмелится помочь.

Хотите это изменить? Присоединяйтесь к Всебелорусской забастовке!

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