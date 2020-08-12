Дочь известного белорусского писателя и художника Артура Клинова осудили на 15 суток 12.08.2020, 18:07

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Марта Клинова была наблюдателем на избирательном участке.

Об этом сообщил в Facebook белорусский писатель, художник и архитектор Артур Клинов.

«Вчера моей дочери Марте Клиновой дали 15 суток ареста. Она была наблюдателем на выборочном участке. Её забрали вечером 8 августа. Группа из четырех товарищей (фамилии имеются у адвоката) написала донос, что Марта, (конечно же!) громко ругалась, сопротивлялась, не повиновалась и весь остальной стандартный набор (разжигание межвидовой ненависти, полеты на по участку на метле и прочее).

Судья (фамилия также имеется, но пока не будем называть) безоговорочно принял этот бред, даже не потрудившись вызвать хоть кого-то из этих «свидетелей» и впаял Марте 15 суток ареста.

Я не могу понять, что у этих людей в голове?! Их город уже осажден и горит. Им пора бы задуматься о своём будущем, а они продолжают отправлять детей в концлагеря!

Разам пераможам!» - написал Артур Клинов.