Диктатору стало плохо во время выступления в парламенте 9 12.08.2020, 18:14

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У него упало давление.

Диктатору Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте, у него упало давление. Об этом сообщило РБК со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства Sana, диктатор был вынужден прервать свою речь. Он продолжит выступление в 18:30 по местному времени.

В конце июля правительство США объявило о расширении санкций против Сирии. В список физических лиц, которым запрещен въезд в Штаты, вошли сын правителя Сирии Хафез Асад и его двоюродный брат Зухаир Тауфик Асад.

Помимо введения запрета на въезд на территорию страны, американское правительство арестовало все имущество лиц из санкционного списка. Кроме того, американские граждане не могут заключать с ними сделки.

Эти санкции были введены в рамках «закона Цезаря» в июне 2020 года. Согласно нему, правительство США вводит ограничения против всех, кто поддерживает режим сирийского президента.