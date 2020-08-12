Мэрия Львова вывесила национальный флаг Беларуси с «Погоней»16
- 12.08.2020, 18:17
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Фотофакт.
Мэрия Львова в знак солидарности с белорусским народом и его протестами за честные выборы вывесила национальный флаг Беларуси с гербом "Погоня".
Об этом сообщает украинская служба ВВС.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что недопустимо бить мирных людей и бросать их за решетку.
"Желаем белорусам твердости, чтобы они побеждали и Беларусь была сильной и свободной. Сябры, мы с вами!" - заявил Садовый.