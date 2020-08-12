Топового бойца MMA задержали в Молодечно 7 12.08.2020, 18:57

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фото: sports.ru

Алексей Кудин десятки раз поднимал флаг нашей̆ страны на чемпионатах мира.

Происходящие в Беларуси в последние дни события привлекают внимание мировой общественности. И привлекают прежде всего тем, что людей, выходящих на улицы разных городов, силовики задерживают и избивают фактически ни за что – за то, что белорусы просто требуют справедливого подсчета голосов по итогам прошедших в воскресенье президентских выборов. За три дня пострадали десятки человек, есть как минимум один убитый. Тысячи белорусов задержаны и находятся в следственных изоляторах или тюрьмах. Среди задержанных оказался и белорусский боец MMA, многократный чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу 35-летний Алексей Кудин.

«Трибуна» разузнала обстоятельства, при которых спортсмен оказался в поле зрения силовиков.

Впервые о том, что Кудин оказался в списке задержанных на акции в Молодечно, в своем инстаграме сообщил белорусский боксер Денис Гончаренок.

– Вчера в Молодечно был задержан легендарный боец ММА Алексей Кудин! Он десятки раз поднимал флаг нашей̆ страны на чемпионатах мира! Это достойный спортсмен представляющий Беларусь. Надеюсь, что его отпустят, и не применят никаких наказаний! Прошу не привлекать к ответственности Алексея Кудина! – написал Гончаренок.

О судьбе Алексея сейчас известно довольно мало. С самим спортсменом связаться невозможно. Однако «Трибуна» пообщалась с другом Кудина, пожелавшего остаться неизвестным. Во время атаки силовиков на протестующих в Молодечно друг находился рядом с Кудиным и помнит все, что произошло в понедельник.

– Мы с Лешей договорились встретиться в Молодечно, чтобы обсудить кое-какие вопросы по боям, по спорту. Оказались на центральной площади около семи вечера, он увидел своих знакомых, подошел к ним, поздоровался. И так получилось, что в это же время в городе собирались люди на акцию протеста. В общем, жители Молодечно стали, а напротив них, то есть недалеко от площади, расположились то ли омоновцы, то ли бойцы внутренних войск. Со щитами, в шлемах, с палками и собаками. Никто из молодечненцев себя вызывающе не вел, все спокойно. Да, горожан просили разойтись, но никто никого не провоцировал. И тут в определенный момент к площади подъехали два автобуса ОМОНа, выскочили оттуда бойцы и начали бежать на людей с боков. Плюс побежали к собравшимся те, кто стоял напротив. Бежали и избивали всех палками, бросали на землю. К Леше и его знакомым подбежали бойцы, распылили газ и начали дубинами и ногами всех бить, в том числе Кудина. Он закрывался, защищался. Я побежал в парк, потом увидел, что ко мне бежит Леша. Спросил у него, что вообще случилось, что произошло. Он рассказал, что траванули газом и стали бить по голове. А как удалось вырваться, как удалось добежать до парка, он вообще не помнит и не понимает. Может, сотрясение мозга у человека. Не знаю. Но рука, например, была окровавленная.

Мы вместе быстро направились к нему домой, чтобы оказать там первую помощь. А оттуда уже разъехались по своим делам. Леша, по-моему, поехал в медцентр. А уже спустя какое-то время я узнал, что его задержали (по информации Дениса Гончаренка, Алексея задержали во вторник на одной из улиц Молодечно – Tribuna.com) и пытаются ему вменить, что он якобы избил сотрудника милиции, оказывал сопротивление и прочее. Но Алексей – профессиональный спортсмен, и, поверьте мне, он никогда такого не будет делать первым. Никогда сам не идет на конфликт, тем более сознательно. Сейчас читаю информацию, что он побил кого-то, его задержали дома, когда он был там с семьей. Ничего такого не было! Люди накручивают и сами придумывают. Я видел супругу Леши Татьяну, все нормально.

– Как Кудину удалось вырваться из этой заварушки?

– А кто его знает. Все люди убегали, разбегались, потому что на площади был настоящий хаос. Я видел, как Лешу повалили, травили газом, били дубинками, а он пытался закрыть голову руками. Никакого сопротивления не оказывал, это я точно видел. А сейчас пишут, что он избил милиционера. Как? К нему бежали люди в шлемах, в полном обмундировании. Как это кулаком пробить? Не верю во все это.

– А что вы делали на площади?

– До недавнего времени интернета не было, как вы знаете, а мой бизнес завязан на интернете, занимаюсь в том числе боями. И я, и Леша кормимся за счет этого. У Леши появилась возможность провести бой, мы с ним об этом поговорили по телефону, и договорились встретиться в Молодечно, где Кудин живет. Планировали пообщаться, погулять, наметить планы дальнейшей работы. Нам же по улицам никто не запрещает ходить. Хотя, признаюсь, мне, например, было интересно, как проходят акции протеста в эти дни. В СМИ же разное пишут. Ну вот, увидел, как нас там «любят». Настоящая дичь.

– Что говорит жена Алексея?

– Она в настоящем трансе. У них в семье есть свои дела, нужно решать очень серьезные вопросы, поэтому каких-то объяснений сейчас от нее добиться нереально. Татьяна то плачет, то успокаивается. Друзья, близкие стараются помочь. Наняли адвоката. А что ждет Алексея, каково его состояние, станет известно позже.

– Когда последний раз вы связывались с Кудиным?

– А вот когда мы в Молодечно разъехались, после этого не созванивался и не виделся с ним. Мне просто позвонили знакомые и рассказали, что Алексея задержали. Таня мне в слезах все сообщила.

– До сих пор не владеете информацией об Алексее?

– Насколько знаю, он находится в каком-то РУВД в Молодечно. Есть у него травмы от резиновых пуль. Когда был разгон, ему повредили руку. И не знаю, зашили ее уже или нет. Вроде говорят, что все хорошо. Я сам в подвешенном состоянии и жду информации.

– Как думаете, поменяется теперь отношение Алексея к стране, которую он представляет на международной спортивной арене?

– Сложно что-то говорить. Надо ждать, пока Леша сам что-то прокомментирует. Одно могу сказать точно: он никогда не был замечен в противоправных действиях, не выкрикивал никаких лозунгов, просто тренировался, выступал. Элитный спортсмен, самодостаточный человек. Не думаю, что он целенаправленно шел на площадь, чтобы побиться, покричать. А его сейчас пытаются очернить.

– Как вы сами относитесь к происходящим в Беларуси событиям?

– Мое отношение такое: все должно быть честно и справедливо. И данные события происходят не просто так: людям все надоело, у них накипело. Для начала хочется честного подсчета голосов на выборах, а уже потом будем делать какие-то выводы.