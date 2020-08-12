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В Минске медики выстроились в цепь солидарности

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  • 12.08.2020, 19:08
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В Минске медики выстроились в цепь солидарности
Фото: «Наша Ніва»

Они аплодируют, проезжающие автомобилист сигналят.

Медики вышли к проспекту Дзержинского в Минске, где выстроили в цепь. Сейчас здесь около 200 работников здравоохранения, при этом продолжают подъезжать их коллеги. Они аплодируют, проезжающие автомобилист сигналят, пишет tut.by.

Медики говорят, что собрались стихийно, чтобы показать, что «мы вместе». Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощь. После событий вчера и позавчера появилась информация, что медики начали выходить из официального профсоюза. Участники акции говорят, что, действительно, уже есть те, кто вышел из профсоюза.


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