Задержан совладелец ИТ-компании, который печатал защитные щитки для медиков во время COVID-19 2 12.08.2020, 19:35

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Фото: Facebook Михаила Чупринского / SPACE EventSpace.BY

На данный момент нахождение Михаила Чупринского неизвестно.

Задержан Михаил Чупринский, совладелец Rozum Robotics, а также один из активных участников «Хакерспейса» — мастерской в Минске, которая во время пандемии COVID-19 печатала защитные щитки для врачей. Об этом в Facebook сообщил основатель и CEO Rozum Robotics Виктор Хаменок, передает tut.by.

— В ночь с 9 на 10 августа был арестован совладелец и операционный директор Rozum Robotics Михаил Чупринский, — пишет Виктор Хаменок. — По камерам видеонаблюдения установлено, что его арестовали в 00.45 в подъезде собственного дома по адресу Машерова, 39 (напротив стелы). На данный момент нахождение Михаила неизвестно. Окрестина, Жодино и районные РОВД г. Минска нахождение Михаила у себя отрицают. Если у кого-то есть какая-то информация о его местонахождении, дайте пожалуйста знать.

Миша является одним из лидеров минского сообщества «Хакерспейс». Он с командой во время эпидемии COVID-19 запустил производство индивидуальных средств защиты. Минский хакерспейс сделал и передал в больницы 40 тысяч защитных щитков, 1,2 тысячи масок для зараженных зон («снорков») и больше 6,5 тысячи защитных комбинезонов. Помощь получили 456 больниц и поликлиник в 142 населенных пунктах.

Rozum Robotics — это белорусская компания-производитель инновационных продуктов в сфере робототехники. А минский «Хакерспейс» — это мастерская, где делают роботов, дронов, программируют и разрабатывают разные технические проекты. Весной этого года мы рассказывали, как здесь организовали печать защитных щитков для медиков.