Политический аналитик Виталий Цыганков и врач Ольга Цыганкова жестко задержаны и избиты 14 12.08.2020, 19:57

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Виталий Цыганков

Лукашенковский сотрудник ГАИ приставил Ольге Цыганковой пистолет к голове.

Политический аналитик Виталий Цыганков и врач Ольга Цыганкова жестоко задержаны и избиты, передает «Радыё Свабода».

«Сотрудник ГАИ приставил мне пистолет к голове», - сказала Ольга Цыганкова.

Муж и жена Цыганкова в РОВД Московского. Ольга Цыганкова рассказала следующее:

«Сотрудник ГАИ остановил машину в Немиге и потребовал выйти из машины. Ввиду всех событий, когда людей вытаскивают из машины, избивают и задерживают, я отказалась. Я сказала, что покажу документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, бить машину, приставил пистолет к голове и потребовал выйти. Я поехала вперед из-за этого. Нас окружили несколько машин ГАИ, Виталия выбросили из машины, избили и положили на асфальт. Сейчас мы в Московском РОВД», - рассказала Ольга Цыганкова.