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В Барановичах парень сделал предложение девушке прямо на акции солидарности

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  • 12.08.2020, 20:47
  • 5,048
В Барановичах парень сделал предложение девушке прямо на акции солидарности

Такой акции еще сегодня не было.

Акции солидарности сегодня проходят сегодня и в Барановичах. Парень сделал предложение своей девушке прямо во время проведения живой цепи, сообщает «Радыё Свабода».

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций по всей стране.

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