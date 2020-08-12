В Барановичах парень сделал предложение девушке прямо на акции солидарности

В Барановичах парень сделал предложение девушке прямо на акции солидарности3
- 12.08.2020, 20:47
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Такой акции еще сегодня не было.
Акции солидарности сегодня проходят сегодня и в Барановичах. Парень сделал предложение своей девушке прямо во время проведения живой цепи, сообщает «Радыё Свабода».
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций по всей стране.
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