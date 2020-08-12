У посольства Беларуси в Москве проходит протестная акция

У посольства Беларуси в Москве проходит протестная акция5
- 12.08.2020, 20:41
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Акция на Маросейке проходит уже четвертый день подряд.
Несколько десятков человек в среду вновь собрались у белорусского посольства в Москве, протестуя против фальсификации президентских выборов в Беларуси.
Акция на Маросейке проходит уже четвертый день подряд после проведения выборов 9 августа.
Как передает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся держат плакаты с политическими лозунгами и воздушные шары. У большинства участников акции в руках красные гвоздики.
Активисты скандируют лозунги против властей Беларуси и аплодируют в ответ на звуковые сигналы проезжающих автомобилистов.
На месте также присутствуют журналисты.