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У посольства Беларуси в Москве проходит протестная акция

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  • 12.08.2020, 20:41
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У посольства Беларуси в Москве проходит протестная акция

Акция на Маросейке проходит уже четвертый день подряд.

Несколько десятков человек в среду вновь собрались у белорусского посольства в Москве, протестуя против фальсификации президентских выборов в Беларуси.

Акция на Маросейке проходит уже четвертый день подряд после проведения выборов 9 августа.

Как передает корреспондент "Интерфакса", собравшиеся держат плакаты с политическими лозунгами и воздушные шары. У большинства участников акции в руках красные гвоздики.

Активисты скандируют лозунги против властей Беларуси и аплодируют в ответ на звуковые сигналы проезжающих автомобилистов.

На месте также присутствуют журналисты.


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