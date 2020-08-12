Задержан футболист БАТЭ Антон Сарока

Задержан футболист БАТЭ Антон Сарока7
- 12.08.2020, 21:20
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Ранее также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Литвинов и топовый боец ММА Кудин.
Задержан нападающий БАТЭ Антон Сарока, передает «Трибуна».
В Беларуси уже третий вечер подряд – 9, 10 и 11 августа – продолжаются столкновения белорусов и силовиков.
В этом сезоне Сарока провел 5 матчей за БАТЭ в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.
Ранее сообщалось о задержании хоккеиста «Динамо-Молодечно» Ильи Литвинова, а также бойца ММА Алексея Кудина.