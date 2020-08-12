Борис Вишневский: Диктатора и его опричников — под суд!8
- 12.08.2020, 21:29
- 11,281
Лукашенко - международный преступник, незаконно удерживающий власть.
Российский государственный деятель, политолог, журналист, публицист, общественный деятель, политик, оппозиционер Борис Вишневский посетил акцию солидарности с Беларусью в Петербурге.
«Друзья, был сегодня у отдела белорусского посольства в Петербурге, где третий день собираются люди на акцию солидарности.
Положил цветы, поговорил с людьми из белорусского землячества - им очень важна поддержка.
Лукашенко - международный преступник, незаконно удерживающий власть.
Диктатора и его опричников - под суд!
Жыве Беларусь!» - написал Вишневский в Facebook.