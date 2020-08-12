Борис Вишневский: Диктатора и его опричников — под суд! 8 12.08.2020, 21:29

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Лукашенко - международный преступник, незаконно удерживающий власть.

Российский государственный деятель, политолог, журналист, публицист, общественный деятель, политик, оппозиционер Борис Вишневский посетил акцию солидарности с Беларусью в Петербурге.

«Друзья, был сегодня у отдела белорусского посольства в Петербурге, где третий день собираются люди на акцию солидарности.

Положил цветы, поговорил с людьми из белорусского землячества - им очень важна поддержка.

Лукашенко - международный преступник, незаконно удерживающий власть.

Диктатора и его опричников - под суд!

Жыве Беларусь!» - написал Вишневский в Facebook.