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Борис Вишневский: Диктатора и его опричников — под суд!

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  • 12.08.2020, 21:29
  • 11,281
Борис Вишневский: Диктатора и его опричников — под суд!

Лукашенко - международный преступник, незаконно удерживающий власть.

Российский государственный деятель, политолог, журналист, публицист, общественный деятель, политик, оппозиционер Борис Вишневский посетил акцию солидарности с Беларусью в Петербурге.

«Друзья, был сегодня у отдела белорусского посольства в Петербурге, где третий день собираются люди на акцию солидарности.

Положил цветы, поговорил с людьми из белорусского землячества - им очень важна поддержка.

Лукашенко - международный преступник, незаконно удерживающий власть.

Диктатора и его опричников - под суд!

Жыве Беларусь!» - написал Вишневский в Facebook.


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