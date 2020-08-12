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Статуе Жанне д'Арк в Париже дали в руку флаг Беларуси

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  • 12.08.2020, 22:12
  • 7,149
Статуе Жанне д'Арк в Париже дали в руку флаг Беларуси

Фотофакт.

В Париже украсили памятник Жанне д’Арк бело-красно-белым флагом. На монументе также размещена надпись Free Belarus («Свободная Беларусь»).

Фото разместил в своем «Твиттере» белорусский пользователь с ником Le Roy.

По его словам, фото принадлежат его другу по Белорусскому государственному университету, который служит во Французском легионе.


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