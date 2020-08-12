В Гродно люди идут маршем2
- 12.08.2020, 22:23
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По всей Беларуси проходят акции солидарности.
12 августа и в Минске, и в других городах страны женщины протестуют против насилия силовиков во время разгона протестующих. Уличные акции проходят с утра. Вечером к женщинам активно присоединились мужчины — и в столице, и в областных, районных центрах.
В Гродно люди идут маршем. Видео опубликовал телеагрм-канал NEXTA.
Тысячи людей также вышли на акции в Фаниполе, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Рогачёве, Новополоцке, Смолевичах, Бобруйске и других городах и поселках.