В Гродно люди идут маршем 2 12.08.2020, 22:23

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По всей Беларуси проходят акции солидарности.

12 августа и в Минске, и в других городах страны женщины протестуют против насилия силовиков во время разгона протестующих. Уличные акции проходят с утра. Вечером к женщинам активно присоединились мужчины — и в столице, и в областных, районных центрах.

В Гродно люди идут маршем. Видео опубликовал телеагрм-канал NEXTA.

Тысячи людей также вышли на акции в Фаниполе, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Рогачёве, Новополоцке, Смолевичах, Бобруйске и других городах и поселках.