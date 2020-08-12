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В Гродно люди идут маршем

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  • 12.08.2020, 22:23
  • 8,971
В Гродно люди идут маршем

По всей Беларуси проходят акции солидарности.

12 августа и в Минске, и в других городах страны женщины протестуют против насилия силовиков во время разгона протестующих. Уличные акции проходят с утра. Вечером к женщинам активно присоединились мужчины — и в столице, и в областных, районных центрах.

В Гродно люди идут маршем. Видео опубликовал телеагрм-канал NEXTA.

Тысячи людей также вышли на акции в Фаниполе, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Рогачёве, Новополоцке, Смолевичах, Бобруйске и других городах и поселках.


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