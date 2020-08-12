«Братья-белорусы, Одесса с вами»: памятник Дюку украсили бело-красным флагом

«Братья-белорусы, Одесса с вами»: памятник Дюку украсили бело-красным флагом5
- 12.08.2020, 22:30
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Одесские активисты провели акцию солидарности с протестующими белорусами.
Сегодня в центре Одессы активисты повязали на памятник Дюку флаг Беларуси в знак солидарности с протестующими.
Как передает корреспондент УНИАН, эту акцию провели представители Одесской организации ВО «Автомайдан».
Они пришли на Приморский бульвар, поднялись на постамент и связали бело-красное полотнище на «плечи» монумента, установленного в честь герцога Дюка де Ришелье. В Facebook активисты опубликовали соответствующее фото и написали: «Братья-белорусы, Одесса с вами. Боритесь - поборете!».
Они пришли на Приморский бульвар, поднялись на постамент и связали бело-красное полотнище на «плечи» монумента, установленного в честь герцога Дюка де Ришелье.
В Facebook активисты опубликовали соответствующее фото и написали: «Братья-белорусы, Одесса с вами. Боритесь - поборете!».