«Братья-белорусы, Одесса с вами»: памятник Дюку украсили бело-красным флагом 5 12.08.2020, 22:30

3,804

Одесские активисты провели акцию солидарности с протестующими белорусами.

Сегодня в центре Одессы активисты повязали на памятник Дюку флаг Беларуси в знак солидарности с протестующими.

Как передает корреспондент УНИАН, эту акцию провели представители Одесской организации ВО «Автомайдан».

Они пришли на Приморский бульвар, поднялись на постамент и связали бело-красное полотнище на «плечи» монумента, установленного в честь герцога Дюка де Ришелье. В Facebook активисты опубликовали соответствующее фото и написали: «Братья-белорусы, Одесса с вами. Боритесь - поборете!».

фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua

фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua

фото: facebook.com/AutomaidanOdesa.ua

Они пришли на Приморский бульвар, поднялись на постамент и связали бело-красное полотнище на «плечи» монумента, установленного в честь герцога Дюка де Ришелье.

В Facebook активисты опубликовали соответствующее фото и написали: «Братья-белорусы, Одесса с вами. Боритесь - поборете!».