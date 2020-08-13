«От Минска до Гааги — два шага»1
- 13.08.2020, 8:12
- 1,939
В Ереване поддержали протесты в Беларуси.
В Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, Лукашенко набрал лишь 13,7%.
9 августа в 33 городах Беларуси прошли массовые акции протеста. 10 августа белорусы продолжили протестовать. 11 августа по всей стране началась Всебелорусская забастовка, а в 19:00, откликнувшись на призыв ряда Telegram-каналов, белорусы вышли на улицы своих городов. Вчера по всей Беларуси прошли цепи солидарности и акции протеста.
В Ереване поддержали протесты в Беларуси. Люди вышли с плакатами «От Минска до Гааги — два шага», сообщает телеграм-канал «Баста!».