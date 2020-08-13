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«От Минска до Гааги — два шага»

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  • 13.08.2020, 8:12
  • 1,939
«От Минска до Гааги — два шага»

В Ереване поддержали протесты в Беларуси.

В Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, Лукашенко набрал лишь 13,7%.

9 августа в 33 городах Беларуси прошли массовые акции протеста. 10 августа белорусы продолжили протестовать. 11 августа по всей стране началась Всебелорусская забастовка, а в 19:00, откликнувшись на призыв ряда Telegram-каналов, белорусы вышли на улицы своих городов. Вчера по всей Беларуси прошли цепи солидарности и акции протеста.

В Ереване поддержали протесты в Беларуси. Люди вышли с плакатами «От Минска до Гааги — два шага», сообщает телеграм-канал «Баста!».

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