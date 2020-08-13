МИД Чехии вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко о руководстве протестами 12 13.08.2020, 10:34

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Министр иностранных дел страны призвал Лукашенко предоставить доказательства.

Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии после заявления Лукашенко о том, что поствыборными протестами в стране якобы управляли в том числе из Чехии.

Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек в эфире Ceska Televize, сообщает "Европейская правда".

Министр призвал Лукашенко предоставить доказательства того, что Чехия причастна к организации антиправительственных протестов, если он настроен серьезно.

"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", - сказал глава чешской дипломатии.

По словам Петршичека, представители министерства не согласны с тем, что происходит в Беларуси, но также и с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением въезда в страну международных наблюдателей.

"Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов", - сказал министр иностранных дел.