Российский актер Павел Деревянко: Старики у власти, подите вон! 8 13.08.2020, 13:05

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Павел Деревянко

Еще один голос в поддержку Беларуси.

Российский актер Павел Деревянко поддержали белорусов, которые выходят на акции протеста и призывал Лукашенко уйти.

Непрекращается мракобесие придержащих власть в Беларуси.. Избивают наших братьев и сестер, не дают им поднять голову, не дают быть свободными..! Мерзко, несправедливо, обидно и незаслуженно!! Старики у власти, подите вон! #беларусь.

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