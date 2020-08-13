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Российский актер Павел Деревянко: Старики у власти, подите вон!

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  • 13.08.2020, 13:05
  • 7,956
Российский актер Павел Деревянко: Старики у власти, подите вон!
Павел Деревянко

Еще один голос в поддержку Беларуси.

Российский актер Павел Деревянко поддержали белорусов, которые выходят на акции протеста и призывал Лукашенко уйти.

Непрекращается мракобесие придержащих власть в Беларуси.. Избивают наших братьев и сестер, не дают им поднять голову, не дают быть свободными..! Мерзко, несправедливо, обидно и незаслуженно!! Старики у власти, подите вон! #беларусь.

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