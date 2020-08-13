Российский актер Павел Деревянко: Старики у власти, подите вон!8
- 13.08.2020, 13:05
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Еще один голос в поддержку Беларуси.
Российский актер Павел Деревянко поддержали белорусов, которые выходят на акции протеста и призывал Лукашенко уйти.
Непрекращается мракобесие придержащих власть в Беларуси.. Избивают наших братьев и сестер, не дают им поднять голову, не дают быть свободными..! Мерзко, несправедливо, обидно и незаслуженно!! Старики у власти, подите вон! #беларусь.
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Непрекращается мракобесие придержащих власть в Белоруссии... Избивают наших братьев и сестёр, не дают им поднять голову, не дают быть свободными..! Мерзко, несправедливо, обидно и незаслуженно!! Старики у власти подите вон! #беларусь #любимаябеларусь #жывебеларусь