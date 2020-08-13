Доллар и евро продолжают дорожать 13.08.2020, 13:06

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Европейская валюта перевалила за 2,9.

Сегодня нефть марки Brent торгуется на уровне $45 за баррель. В Москве на этом фоне дорожает евро и падает доллар. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар продолжает дорожать, пишет «Онлайнер». Евро также резко набрал. Российский рубль потерял больше копейки.

Доллар набрал 0,25 копейки и пока торгуется на уровне 2,4608 рубля.

Евро набрал 2,42 копейки. Его покупают и продают по 2,91 белорусского.

Сотня российского рубля сейчас торгуется на уровне 3,3484. Она подешевела на 0,92 копейки.

В среду доллар прирос на 0,12 копейки, до 2,4583 белорусского рубля. Евро скинул 0,05 копейки, до 2,8858 белорусского рубля. Российский рубль похудел на 0,06 копейки и стал стоить 3,3576 белорусского.