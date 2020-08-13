Послы разных стран возложили цветы к месту гибели демонстранта в Минске

Послы разных стран возложили цветы к месту гибели демонстранта в Минске22
- 13.08.2020, 15:31
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Собравшиеся у мемориала скандировали «Спасибо!» и «Жыве Беларусь!»
К станции метро "Пушкинская", где погиб мирный демонстрант, приехали дипломаты разных стран. Они возложили цветы к символическому народному мемориалу на месте гибели демонстранта, сообщает "Еврорадио".
Собравшиеся у мемориала скандируют "Спасибо!" и "Жыве Беларусь!"
Мужчина погиб вечером 10 августа, когда милиция применила светошумовые гранаты для разгона демонстрантов на улице.