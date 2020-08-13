Христиане Минска вышли на крестный ход против насилия 11 13.08.2020, 15:55

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Фото: tut.by

Во главе крестного хода шли трое семинаристов и дьякон архикафедрального костела.

Минчане — христиане различных конфессий вышли с крестным ходом против происходящего в Беларуси насилия, пишет сайт naviny.by.

Около 13:00 рядом с архикафедральным костелом Пресвятой Девы Марии собралось около 70 человек — православные с иконами, католики с розариями и протестанты с Библиями. Читая «Отче наш», они прошли от площади Свободы к главному православному храму столицы — Свято-Духову собору, где их ожидали еще примерно столько же человек.

Во главе крестного хода шли трое семинаристов и дьякон архикафедрального костела Юрий Решетко. Они сообщили БелаПАН, что это молитвенная акция, они верят в то, что с помощью молитвы можно остановить происходящее в стране насилие.

В Свято-Духовом соборе сейчас идет служба за Беларусь. Часть участников акции, не дожидаясь группы, которая двигалась от костела, ушла на молитву в храм, остальные молятся снаружи. В молитвенной акции сейчас участвует около 150 человек, их количество растет.

Следует отметить, что Белорусский экзархат Русской православной церкви (БПЦ) оперативно отмежевался от этой акции.

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