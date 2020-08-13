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Денис Дудинский организовал акцию под зданием БТ

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  • 13.08.2020, 16:58
  • 5,723
Денис Дудинский организовал акцию под зданием БТ

Он много лет работал ведущим, но эти летом покинул компанию.

Денис Дудинский, который много лет работал на БТ, но этим летом покинул компанию, сегодня решил устроить эпичную акцию: вместе с другими экс-ведущими, артистами и музыкантами пришел под задние Белтелерадиокомпании, пишет телеграм-канал kyky.org.

Все хором они уже спели «Ветер перемен» из фильма «Мери Поппинс», а потом Денис обратился к тем, кто все еще находится в здании БТ: «Выходите к нам!»


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