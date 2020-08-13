Денис Дудинский организовал акцию под зданием БТ 4 13.08.2020, 16:58

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Он много лет работал ведущим, но эти летом покинул компанию.

Денис Дудинский, который много лет работал на БТ, но этим летом покинул компанию, сегодня решил устроить эпичную акцию: вместе с другими экс-ведущими, артистами и музыкантами пришел под задние Белтелерадиокомпании, пишет телеграм-канал kyky.org.

Все хором они уже спели «Ветер перемен» из фильма «Мери Поппинс», а потом Денис обратился к тем, кто все еще находится в здании БТ: «Выходите к нам!»