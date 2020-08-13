Белорусы попросили Илона Маска запустить Лукашенко в космос 26 13.08.2020, 17:46

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В ответ на вопрос основателя SpaceX белорусы не растерялись.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на пост в Twitter о протестах в Беларуси, пишет «Униан».

Маск спросил у пользователей, чем он может помочь Беларуси.

"Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" - написал Маск.

В ответ пользователи призвали его распространить информацию о событиях в Беларуси или сделать публичное заявление по этому поводу.

Однако были и оригинальные предложения. Например, один из пользователей попросил, чтобы Лукашенко запустили в космос.

"Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьезно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру. Мы здесь одни, сражаемся с армией диктатора без какой-либо поддержки со стороны других стран", - написал Артем Бухал.

Также в сети предлагают забрать у Лукашенко "Теслу".

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