Глава МИД Германии призывает ЕС усилить давление на режим Лукашенко 10 13.08.2020, 18:46

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Хайко Мас

Фото: DPA

ЕС должен занять единую позицию в отношении властей Беларуси, усилив давление на них.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас высказался за усиление давления на белорусские власти. "Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов (…) в Европе XXI века недопустимы", - заявил германский политик в четверг, 13 августа, в Берлине. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию, передает DW.

Мас напомнил, что ранее в связи с положительным развитием ситуации в Беларуси санкции в отношении Минска были ослаблены. Однако, по его словам, ход президентских выборов и силовые действия против протестующих разбили надежды на "развитие в верном направлении". Глава МИД ФРГ подчеркнул, что страна должна придерживаться международных обязательств.