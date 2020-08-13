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Глава МИД Германии призывает ЕС усилить давление на режим Лукашенко

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  • 13.08.2020, 18:46
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Глава МИД Германии призывает ЕС усилить давление на режим Лукашенко
Хайко Мас
Фото: DPA

ЕС должен занять единую позицию в отношении властей Беларуси, усилив давление на них.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас высказался за усиление давления на белорусские власти. "Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов (…) в Европе XXI века недопустимы", - заявил германский политик в четверг, 13 августа, в Берлине. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию, передает DW.

Мас напомнил, что ранее в связи с положительным развитием ситуации в Беларуси санкции в отношении Минска были ослаблены. Однако, по его словам, ход президентских выборов и силовые действия против протестующих разбили надежды на "развитие в верном направлении". Глава МИД ФРГ подчеркнул, что страна должна придерживаться международных обязательств.


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