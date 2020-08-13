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Более тысячи минчан собрались у станции метро «Пушкинская»

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  • 13.08.2020, 19:10
  • 6,489
Более тысячи минчан собрались у станции метро «Пушкинская»
иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

Люди держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

Многочисленные демонстранты собрались в Минске у станции метро «Пушкинская» вечером 13 августа — в районе гостиницы «Орбита», кинотеатра «Аврора» и на противоположной стороне дороги, передает naviny.by.

Люди держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары. По оценкам журналистов, в настоящее момент здесь находится более тысячи человек. Они периодически скандируют: «Верым, можам, пераможам!» Также сотни людей стоят вдоль дороги от «Пушкинской» в сторону Кальварии.

Дорожные ограждения вдоль улицы Притыцкого увешаны цветами, автомобилисты непрерывно сигналят.

Помимо этого, от «Пушкинской» до станции метро «Спортивная» и далее вытянулась длинная цепь людей.

Периодически в данном районе не останавливаясь проезжают военные грузовики.

В настоящее время в месте скопления людей автомобилей силовиков не наблюдается. Движение по улице Притыцкого и проспекту Пушкина не перекрыто.

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