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Тренера по легкой атлетике Хаткевича и толкателя ядра Абрамчука осудили на 10 суток

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  • 13.08.2020, 19:35
  • 3,313
Тренера по легкой атлетике Хаткевича и толкателя ядра Абрамчука осудили на 10 суток
Михаил Абрамчук

Такое решение вынес выездной суд, который происходит в местном СИЗО.

В Бресте на 10 суток осудили тренера по легкой атлетике Бориса Хаткевича и толкателя ядра Михаила Абрамчука, передает «Трибуна».

Такое решение вынес выездной суд, который происходит в местном СИЗО.

Абрамчук – серебряный призер чемпионата Беларуси-2016. На Кубке Европы-2016 занял пятое место.

Ученики 58-летнего Хаткевича становились призерами международных соревнований.

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