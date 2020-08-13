Тренера по легкой атлетике Хаткевича и толкателя ядра Абрамчука осудили на 10 суток 6 13.08.2020, 19:35

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Михаил Абрамчук

Такое решение вынес выездной суд, который происходит в местном СИЗО.

В Бресте на 10 суток осудили тренера по легкой атлетике Бориса Хаткевича и толкателя ядра Михаила Абрамчука, передает «Трибуна».

Такое решение вынес выездной суд, который происходит в местном СИЗО.

Абрамчук – серебряный призер чемпионата Беларуси-2016. На Кубке Европы-2016 занял пятое место.

Ученики 58-летнего Хаткевича становились призерами международных соревнований.

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