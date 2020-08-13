Бастующие работники «Гродно Азота» колонной прошлись по улицам 3 13.08.2020, 19:42

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Фото: «Радыё Свабода»

К ним присоединились девушки.

В Гродно после рабочей смены рабочие «Гродно Азота» вышли в город и от предприятия колонной пошли в центр, пишет Telegram-канал «Выборы видишь?» К ним на проспекте Космонавтов присоединились девушки, которые стояли с плакатами и цветами, а также участницы похожей акции на площади Ленина. Люди прошли по улицам колонной, в которой около 2,5 тысяч человек, до площади Советской — и пока все там.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: «Радыё Свабода»

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