закрыть
13 августа 2020, четверг, 20:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бастующие работники «Гродно Азота» колонной прошлись по улицам

3
  • 13.08.2020, 19:42
  • 3,375
Бастующие работники «Гродно Азота» колонной прошлись по улицам
Фото: «Радыё Свабода»

К ним присоединились девушки.

В Гродно после рабочей смены рабочие «Гродно Азота» вышли в город и от предприятия колонной пошли в центр, пишет Telegram-канал «Выборы видишь?» К ним на проспекте Космонавтов присоединились девушки, которые стояли с плакатами и цветами, а также участницы похожей акции на площади Ленина. Люди прошли по улицам колонной, в которой около 2,5 тысяч человек, до площади Советской — и пока все там.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: «Радыё Свабода»
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка Наталья Радина
Чемпион мира по боксу Баранчик: Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!
Чемпион мира по боксу Баранчик: Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!
10 дней Всеобщей забастовки сметут таракана
10 дней Всеобщей забастовки сметут таракана Дмитрий Бондаренко