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Задержанный и избитый реаниматолог Больницы скорой помощи в реанимации

  • 13.08.2020, 20:04
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Задержанный и избитый реаниматолог Больницы скорой помощи в реанимации
Фото: «Наша Ніва»

Богдана Шильниковского задержали 12 августа.

Богдана Шильниковского задержали 12 августа в Минске возле Белорусского государственного медицинского университета, где во время мирных митингов прошла акция солидарности врачей с задержанными во время мирных акций. У парня сахарный диабет, почти сутки он провел без инсулина.

Друзья Богдана рассказали belsat.eu, что парня избивали, на его теле остались следы от дубинок. Сейчас Богдан в реанимации, у него диабет, ночь он провел без лекарств.

12 августа более 200 медиков в белых халатах с плакатами «Врачи против насилия» собрались на проспекте Дзержинского возле Белорусского государственного медицинского университета. К участникам акции приезжал министр здравоохранения Караник. Акция длилась час, и когда медики начали расходиться, Богдана Шильниковского задержали сотрудники милиции в штатском на стоянке возле Студенческой деревни. Во время задержания он не сопротивлялся и ничего не кричал.


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