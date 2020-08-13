Сотни человек вышли на акцию солидарности с белорусским народом во Львове

Сотни человек вышли на акцию солидарности с белорусским народом во Львове2
- 13.08.2020, 21:22
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Украинцы и белорусы собрались на площади Рынок.
Сотни людей собрались сегодня на площади Рынок во Львове, чтобы выразить поддержку белорусскому народу, сообщает «Радио Свобода».
Люди скандировали – «Жыве Беларусь!», «Свободу белорусскому народу!», «Хватит насилия, Беларусь будет свободной!».
Участие в акции приняли как украинцы, так и белорусы, которые живут или отдыхают во Львове.
Автор фото - Олександр Урбан.