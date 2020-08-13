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Сотни человек вышли на акцию солидарности с белорусским народом во Львове

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  • 13.08.2020, 21:22
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Сотни человек вышли на акцию солидарности с белорусским народом во Львове
Фото: Олександр Урбан

Украинцы и белорусы собрались на площади Рынок.

Сотни людей собрались сегодня на площади Рынок во Львове, чтобы выразить поддержку белорусскому народу, сообщает «Радио Свобода».

Люди скандировали – «Жыве Беларусь!», «Свободу белорусскому народу!», «Хватит насилия, Беларусь будет свободной!».

Участие в акции приняли как украинцы, так и белорусы, которые живут или отдыхают во Львове.

Автор фото - Олександр Урбан.

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