Сотни человек вышли на акцию солидарности с белорусским народом во Львове 2 13.08.2020, 21:22

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Фото: Олександр Урбан

Украинцы и белорусы собрались на площади Рынок.

Сотни людей собрались сегодня на площади Рынок во Львове, чтобы выразить поддержку белорусскому народу, сообщает «Радио Свобода».

Люди скандировали – «Жыве Беларусь!», «Свободу белорусскому народу!», «Хватит насилия, Беларусь будет свободной!».

Участие в акции приняли как украинцы, так и белорусы, которые живут или отдыхают во Львове.

Автор фото - Олександр Урбан.

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