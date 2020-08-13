Как в Витебске митинговали более 300 врачей: фоторепортаж 1 13.08.2020, 22:40

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фото: svaboda.org

Медики с народом.

13 августа в Витебске прошла мирная акция медиков против насилия, передает «Радыё Свабода».

В 18.00 у ворот Витебской областной больницы начали собираться врачи в белых халатах. После этого колонна вышла на улицу воинов-интернационалистов и стала в цепь солидарности. Она растянулась на несколько сотен метров.

За сорок минут цепь выросла до 325 человек. В акции приняли участие сотрудники различных медицинских учреждений города, в том числе областной больницы, скорой медицинской помощи, инфекционной больницы, студенты медицинского университета.

- Для нас важно показать, что витебские врачи тоже присоединяются к акциям солидарности по всей стране. Мы тоже хотим перемен. Важно, чтобы они были мирными, - говорится в сообщении.

Врачи держали цветы и плакаты с надписями «Врачи против насилия», «Хватит калечить людей!».

Вскоре после начала акции горожане принесли медикам два больших ящика цветов.

«Мы против того, что сейчас происходит в стране. Против того, что избивают мирных демонстрантов. Важно, чтобы медики с народом. Мы видим отношение властей ко всем нам. Нам за это никто не платит. Медики с людьми. Жыве Беларусь!» - рассказывает сотрудник одной из городских больниц.

«Я приехал в Витебск учиться в медицинский университет. Я в шоке от того, что здесь происходит. Я солидарен», - комментирует свое участие в акции студентка-медик из России.

Машины, проезжавшие по улице, громко сигналили.

Акция закончилась в семь часов. Врачи возложили цветы на обочине дороги. Они громко хлопали в ладоши и вскоре разошлись.