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Лидер независимого профсоюза: Здоровые силы есть не только в Минске, но и во всех белорусских городах

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  • 13.08.2020, 23:02
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Лидер независимого профсоюза: Здоровые силы есть не только в Минске, но и во всех белорусских городах
Геннадий Федынич
Фото: spring96.org

Народ больше не доверяет этой власти.

Протесты против официальных итогов «выборов» только нарастают; агрессия силовых структур вызывает ответную реакцию общества, пишет praca-by.info.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич считает нынешнюю президентскую кампанию беспрецедентной:

- Новейшая история Беларуси не знает прецедента, чтобы против народа были брошены не только структуры МВД, но и войска. Граждан, которые не согласны с результатами «выборов», хватают на улице, захватывают везде – разве такую власть поддержит народ? Никогда!

Чем агрессивнее власть руками силовиков подавляет протесты, тем шире разрастается протестное движение.

- Сейчас очевидно, что здоровые силы есть не только в Минске, но во всех белорусских городах: они сегодня не согласны с официальными итогами «выборов». «Выборы» эти не могут быть признаны законными, – заявил Геннадий Федынич.

Большинство белорусов не согласны с итогами «выборов». Необходимо включить в комиссии независимых наблюдателей, потенциальных кандидатов, подсчитать голоса – и не стесняться полученного результата! Честно, открыто, публично – перед всем народом. Народ больше не доверяет ни власти, ни избирательным комиссиям. Спасибо тем людям, которые сегодня честно подсчитали голоса и сказали правду. Правду не убьешь!


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