Фоторепортаж о невероятных белорусах

Фоторепортаж о невероятных белорусах1
- 14.08.2020, 9:52
- 6,525
Цепи солидарности, вопросы рабочих и зверства силовиков.
Пятый день мирных протестов в Беларуси оказался самым длинным, бурным (но не брутальным) и массовым, пишет tut.by.
Тон задавали женские цепочки солидарности, растянувшиеся в десятках городов Беларуси. Мощно выступили медики, первыми увидевшие, в каком состоянии к ним попадают люди после жестких задержаний.
По жутким свидетельствам заключенных Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, и там люди содержатся в нечеловеческих условиях, они подвергаются унижениям и издевательствам.