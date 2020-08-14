Фоторепортаж о невероятных белорусах 1 14.08.2020, 9:52

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Фото: tut.by

Цепи солидарности, вопросы рабочих и зверства силовиков.

Пятый день мирных протестов в Беларуси оказался самым длинным, бурным (но не брутальным) и массовым, пишет tut.by.

Тон задавали женские цепочки солидарности, растянувшиеся в десятках городов Беларуси. Мощно выступили медики, первыми увидевшие, в каком состоянии к ним попадают люди после жестких задержаний.

По жутким свидетельствам заключенных Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, и там люди содержатся в нечеловеческих условиях, они подвергаются унижениям и издевательствам.

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