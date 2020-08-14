Литва организует живую цепь от Вильнюса до границы Беларуси 8 14.08.2020, 11:23

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«Балтийский путь» 1989 года

Литовцы повторят знаменитую акцию солидарности 1989 года.

Известный литовский тележурналист Андрюс Тапинас сообщает: в Литве собираются выстроить живую цепь от центра Вильнюса до границы Беларуси, пишет the-village.me.

Сейчас, говорит Андрюс, надо показать нашим соседям (белорусам), что Литва и Беларусь едины в своей борьбе за свободу, как это было еще во времена ВКЛ.

Он напомнил, что 31 год назад жители трех прибалтийских стран организовали масштабную акцию — «Балтийский путь» — цепь, которая выстроилась на 600 километров.

Новую акцию планируют начать в годовщину «Балтийского пути» — 23 августа в 19:00, от Соборной площади в Вильнюсе до границы с Беларусью.

Оргкомитет акции, по его словам, уже начал работу, и в начале следующей неделе объявят набор волонтеров для координации участников, согласования маршрутов и разбиения дороги на участки.

«Пусть рядом с нашими триколорами взовьется красно-белый флаг Беларуси. Пусть Vytis (литовский герб «Погоня») снова укажет путь к свободе».

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