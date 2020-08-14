Учителя и родители города Гомеля призвали к оставке Лукашенко
- 14.08.2020, 13:14
- 1,187
Открытое письмо.
В редакцию Сharter97.org пришло открытое письмо учителей и родителей города Гомеля.
Приводим его содержание:
«Открытое письмо
учителей и родителей города Гомеля
Мы, учителя и родители города Гомеля, возмущены фактом
фальсификации итогов выборов Президента РБ. Мы возмущены наглой
ложью государственных служащих и государственных СМИ.
Гражданская общественность имеет неоспоримые факты применения
грубой силы правоохранительными органами в отношении мирных граждан
наших городов, в том числе женщин, пожилых людей и детей.
У всех у нас есть знакомые и родные, явившиеся свидетелями, а также
пострадавшими в результате брутальных действий силовых структур,
превышения ими своих служебных полномочий.
На встречах с людьми власти делают вид, что не в курсе того, что
происходит, не в курсе отданных преступных приказов. Мы не верим в это!
Давайте также не забывать прописные истины: незнание не освобождает от ответственности!
Наблюдая текущую ситуацию в стране, выражаем свою гражданскую
позицию по фактам грубого нарушения Конституции, Избирательного
кодекса РБ.
Мы требуем:
1. Отставки Лукашенко А.Г. и Правительства.
2. Привлечения к ответственности лиц органов государственной
власти, силовых структур, правоохранительных органов, превысивших свои
полномочия и не выполнивших свои обязанности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
3. Освобождения всех политических заключенных, в том числе
задержанных на мирных акциях протеста.
4. Прекращения нарушения прав граждан на свободу слова, свободное
выражение мнений, на получение достоверной информации от органов
государственной власти.
Учителя и родители города Гомеля»