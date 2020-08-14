Учителя и родители города Гомеля призвали к оставке Лукашенко 14.08.2020, 13:14

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Иллюстрационное фото: tut.by

Открытое письмо.

В редакцию Сharter97.org пришло открытое письмо учителей и родителей города Гомеля.

Приводим его содержание:

«Открытое письмо

учителей и родителей города Гомеля

Мы, учителя и родители города Гомеля, возмущены фактом

фальсификации итогов выборов Президента РБ. Мы возмущены наглой

ложью государственных служащих и государственных СМИ.

Гражданская общественность имеет неоспоримые факты применения

грубой силы правоохранительными органами в отношении мирных граждан

наших городов, в том числе женщин, пожилых людей и детей.

У всех у нас есть знакомые и родные, явившиеся свидетелями, а также

пострадавшими в результате брутальных действий силовых структур,

превышения ими своих служебных полномочий.

На встречах с людьми власти делают вид, что не в курсе того, что

происходит, не в курсе отданных преступных приказов. Мы не верим в это!

Давайте также не забывать прописные истины: незнание не освобождает от ответственности!

Наблюдая текущую ситуацию в стране, выражаем свою гражданскую

позицию по фактам грубого нарушения Конституции, Избирательного

кодекса РБ.

Мы требуем:

1. Отставки Лукашенко А.Г. и Правительства.

2. Привлечения к ответственности лиц органов государственной

власти, силовых структур, правоохранительных органов, превысивших свои

полномочия и не выполнивших свои обязанности в соответствии с

законодательством Республики Беларусь.

3. Освобождения всех политических заключенных, в том числе

задержанных на мирных акциях протеста.

4. Прекращения нарушения прав граждан на свободу слова, свободное

выражение мнений, на получение достоверной информации от органов

государственной власти.

Учителя и родители города Гомеля»

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