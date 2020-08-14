Гражданка РФ Алеся Стогова из Санкт-Петербурга рассказал о «камере пыток» на Окрестина

Гражданка РФ Алеся Стогова из Санкт-Петербурга рассказал о «камере пыток» на Окрестина11
- 14.08.2020, 14:02
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Ее били по лицу и ногам.
По ее словам, ее задержали около 21:00 9 августа в Минске. Родственникам о задержании не сообщили, консула не пустили, передает «Радыё Свабода».
Алесю поместили в камеру 4 на 4 метра, где были 37 человек. Есть не давали еды - только воду из-под крана. В камере было душно, не присесть. Ее били по лицу и ногам.
Утром 14 августа Алесю Стогову отпустили, ей единственной вернули вещи. Из ее камеры только одна женщина осталась в заключении, остальных освободили.
Она собирается подавать в суд, считает свое задержание похищением, а действия силовиков - пытками.