Гражданка РФ Алеся Стогова из Санкт-Петербурга рассказал о «камере пыток» на Окрестина 11 14.08.2020, 14:02

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Алеся Стогова

Фото: «Радыё Свабода»

Ее били по лицу и ногам.

По ее словам, ее задержали около 21:00 9 августа в Минске. Родственникам о задержании не сообщили, консула не пустили, передает «Радыё Свабода».

Алесю поместили в камеру 4 на 4 метра, где были 37 человек. Есть не давали еды - только воду из-под крана. В камере было душно, не присесть. Ее били по лицу и ногам.

Утром 14 августа Алесю Стогову отпустили, ей единственной вернули вещи. Из ее камеры только одна женщина осталась в заключении, остальных освободили.

Она собирается подавать в суд, считает свое задержание похищением, а действия силовиков - пытками.

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