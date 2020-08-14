Украинские журналисты солидарны с белорусскими коллегами 1 14.08.2020, 14:40

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Исполнение журналистами своих обязанностей – это не преступление.

Национальный союз журналистов Украины инициировал сбор подписей украинских журналистов в поддержку белорусских коллег, которые после президентских выборов в Беларуси подвергаются преследованиям со стороны силовых структур, передает «Белсат».

«Ежедневно мы получаем сообщения о задержаниях, избиениях, запугивании журналистов, работающих в Беларуси – как белорусских, так и зарубежных. Но журналисты просто выполняют свою работу. Быть в центре событий, всколыхнувших соседнее государство после оглашения официальных итогов президентских выборов, – это профессиональная обязанность работника СМИ.

И исполнение журналистами своих обязанностей – это не преступление. Преследование журналистов за профессиональную деятельность – недопустимо для любого цивилизованного государства. Ограничение права журналиста на профессию – это ограничение права граждан на информацию, ограничение свобод, которые являются базовыми для любого демократического общества», – пишет на своем сайте Национальный союз журналистов Украины.

Текст обращения:

«Журналисты – важны», – заявляем мы, украинские журналисты. Из собственного горького опыта мы знаем, что такое избиение, задержание и запугивание журналистов, давление на независимые СМИ, блокирование распространения правдивой информации, безнаказанность за преступления против работников СМИ. Вместе с Национальным союзом журналистов Украины мы выражаем солидарность с белорусскими коллегами и с независимой Белорусской ассоциацией журналистов, которая помогает нашим коллегам в эти важные дни.

Белорусские коллеги, мы солидарны с вами! Мы поддерживаем вас в вашей профессиональной деятельности и призываем власти Беларуси прекратить преследование журналистов и обеспечить им право на профессию.

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