У погибшего во время протестов в Минске была открытая рана грудной клетки 11 14.08.2020, 15:09

10,525

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом говорится во врачебном свидетельстве о смерти 34-летнего Александра Тарайковского.

Во время акций протеста против фальсификации выборов в Минске 10 августа погиб человек.

Tut.by разыскал его гражданскую жену и узнал, что основная причина его смерти — «открытая рана грудной клетки».

Погибшего 10 августа на улице Притыцкого зовут Александр Тарайковский. Ему было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

МВД сообщало, что мужчина погиб на улице Притыцкого около 23.00 и якобы он хотел бросить «неустановленное взрывное устройство» в сторону силовиков, устройство «взорвалось в руке», мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Однако очевидцы того, что происходило в ту ночь около станции метро «Пушкинская», рассказывали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось.

Его гражданская жена Елена тоже не верит в версию смерти от МВД, особенно в то, что у него было какое-то «взрывное устройство». По ее словам, около станции метро «Пушкинская» в тот вечер он оказался, потому что пошел в квартиру отца — она примерно в 300 метрах от того места. В этой квартире они с отцом делали ремонт. При этом пошел он в шортах, майке, взяв с собой телефон, пачку сигарет, деньги, карточки в карманах, «шел с пустыми руками», это было примерно в восемь часов вечера.

— Я ему звонила в 22.20, он сказал, что на Пушкинской и что там ужас, что творится, что идет домой. Я уточнила: «Ты один?», он сказал, что один. Я набирала его потом в два часа ночи, гудки шли, но ответа не было. Я его искала два дня и только к концу второго дня с отцом связался следователь и сообщил.

Елена говорит, что на следующий день в СМИ она увидела фото, там в материале события были описаны по часам, и в 23.00 он был на фотографии.

У Александра ИП, он собрал документы на открытие своей фирмы, делал автошторки и занимался ремонтом бензоэлектроинструментов. У них с Еленой есть трехлетняя дочь.

До этого Александр также работал таксистом.

Елена не скрывает, что ранее супруг отбывал наказание за убийство и отбыл его полностью — все семь лет.

— Он честно отбыл наказание, но кто ответит за его смерть? Кто будет отбывать наказание? Он заступался за мать, которою избивал ее гражданский муж, там была драка. Но мы эту тему старались не обсуждать, тема была болезненная. Но он всегда был за справедливость и его очень возмущало, когда людей на улице задерживали сотрудники органов внутренних дел в гражданском. Он был очень целеустремленным, он бизнес начал один с нуля и хотел, чтобы это осталось детям.

Елена говорит, что сейчас в телеграм-каналах появилась информация о том, где и когда пройдет прощание с Александром. Она очень благодарна людям, но просит их на прощание не приходить, потому что они хотят его провести в кругу семьи и друзей.

— Я благодарна людям, но пускай приходят на Пушкинскую, если хотят, но не к месту прощания, потому что будет очень много родных, друзей и близких. Это все-таки прощание с человеком, нам надо как-то это пережить. Я очень солидарна с людьми и благодарна им, но пускай не приходят на прощание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».