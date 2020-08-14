Гродненскому журналисту Руслану Кулевичу сломали обе руки 11 14.08.2020, 17:14

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фото: hrodna.life

Кулевича задержали 11 августа, когда он освещал акцию протеста в Гродно.

В Гродно госпитализировали журналиста сайта Hrodna.life Руслана Кулевича, которого накануне освободили из заключения. У него переломы обеих рук. Фотографию журналиста опубликовал "Белсат".

Кулевича задержали 11 августа, когда он освещал акцию протеста в Гродно. Его осудили на семь суток, заявив, что он участвовал в несанкционированной акции. Судья перед вынесением приговора извинился и сослался на "такую ситуацию", пишет Hrodna.life.

Но через полтора суток журналиста без объяснений отпустили домой. "Непонятно, что случилось, просто сказали, что освобождают всех. Со мной в камере было четыре человека, которых также незаконно задержали. Не знаю почему. Какой-то сумасшедший дом. При задержании били, в ИВС били, издевались, потому что я журналист. Мы ничего противоправного не делали, даже не успел фотоаппарат достать. Сразу налетели", — рассказывает журналист.

У парня после освобождения ссадины, опухшие руки, следы ударов на спине и ногах. По словам Кулевича, когда его заводили в ИВС, то каждый милиционер старался его ударить.

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