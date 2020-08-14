Сто лауреатов стипендии «президента» отказались от нее 9 14.08.2020, 18:22

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.By

Они потребовали отставки Лукашенко.

Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов Специального фонда «президента» Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий. Также они опубликовали открытое заявление — приводим его ниже.

«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан», — так пояснили свои действия отказавшиеся от привилегий молодые люди, отправив нам письмо.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.By

Текст самого письма от стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов приводим ниже:

«Мы заявляем: нам стыдно нести это звание. Так случилось, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. Девятого августа были проведены выборы президента РБ, результаты которых вызывают сомнения у большинства белорусских граждан, проживающих в стране и за ее пределами. Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. Мы наблюдали манипуляции с составом и давление на избирательные комиссии, неуважение к независимым наблюдателям и вопиющие нарушения избирательного процесса. Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании.

То, что происходит последние дни, не соответствует принципам свободного демократического общества и не отвечает уставу Конституции. Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали про нечеловеческие условия содержания политзаключенных в тюрьмах. Народ хочет и имеет право мирно выразить свое мнение, и этот народ — это не проплаченные из-за границы „отмороженные“, народ — это все мы.

Мы требуем:

Отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь.

Освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней.

Прекращения насилия со стороны милиции, ОМОНа и армии в адрес мирных граждан.

Прекращения преследования журналистов независимых СМИ и искажения информации в государственных СМИ.

Проведения новых, честных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.

Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Мы отказываемся от всех званий и привилегий, связанных со Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся, во имя справедливости и мира. Денежные средства нами, по возможности, будут перечислены в фонд поддержки репрессированных, пострадавших и оштрафованных».

А что у них были за стипендии?

Мы связались с одним из лауреатов премии Владиславом Куликовским:

— Мы уже отправили заявления на выход из фонда — все сто человек. Деньги все получали разные: кому-то их выплачивали годами, кому-то — разово. У некоторых были льготы на жилье, у некоторых — на поступление. Что касается меня, это была разовая выплата. Кстати, сделана была очень интересно: назначена за две недели до девальвации. На тот момент та сумма была эквивалентна 1000 долларов.

Также Владислав заметил, что фонд давал привилегии в виде приглашений на мероприятия с участием высших лиц государства.