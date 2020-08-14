Тышкевич: Важно документировать нарушения прав человека, чтобы белорусские силовики предстали перед судом в Гааге 10 14.08.2020, 18:47

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Литва и Польша намерены не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко провел зум-колл с лидерами депутатских групп «За демократическую Беларусь» в польском и литовском парламенте, Робертом Тышкевичем и Жигиминтасом Павиленисом.

Польский коллега Роберт Тышкевич сообщил, что буквально час назад Польский Сейм принял решение, в котором признал фальсификации на выборах президента Беларуси и осудил применение насилия к протестующим со стороны власти.

Напомню, что вчера комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложил не признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Вот основные заявления с нашей общей зум-конференции.

Роберт Тышкевич, руководитель группы «За демократической Беларусь» в Сейме Польши:

- Все партии в нашем Сейме голосовали за постановление, что мы признаем выборы фальсифицированными и осуждаем насилие против митингующих. Преступления против человечества не имеют срока давности. Нужно собирать факты про тех, кто совершает насилие против мирных людей. Важно документировать нарушения прав человека, узнавать имена инициаторов. Это нужно для того, чтобы они предстали перед судом в Гааге в ближайшее же время. В этой ситуации избежать наказания не получится.

Жигимантас Павиленис, руководитель группы «За демократической Беларусь» в Сейме Литвы:

- Первый раз в истории мы не называем Лукашенко президентом. Мы требуем новых выборов и рассчитываем на заявления от других стран Европейского Союза. Насилие, которое применяют на улицах, должно остановиться.

Мы формируем свой «черный список» для персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси, ответственных или принимавших участие в фальсификации результатов выборов президента и нарушения гражданских прав человека. Будем обращаться в ЕС с призывами принять этот список на шенгенском уровне, а также в Британии и США.

Алексей Гончаренко:

Борьба за новую Беларусь только начинается. Мы в Верховной Раде уже зарегистрировали заявление о непризнании выборов и с призывом прекратить применение силы против мирных граждан. Таким образом, мы защищаем демократические принципы и геополитическую безопасность всей Европы. Лукашенко должен назначить новые честные и демократические выборы. Только так белорусы смогут отстоять свой суверенитет. Украсть голоса уже не получится.

Общее заявление:

- Мы выступаем против насилия, направленного на людей, которые вышли на мирный протест. Мы выражаем полную поддержку митингующим и призываем провести в Беларуси честные и демократические выборы.

Жыве Беларусь!