закрыть
14 августа 2020, пятница, 20:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Молодечно прямо сейчас

  • 14.08.2020, 19:19
  • 3,738
Молодечно прямо сейчас

Видеофакт.

По всей Беларуси проходят протесты и забастовки. В Минске колонна протестующих прошла по проспекту Независимости к зданию Дома правительства. Шествие началось с работников Минского транспортного завода, которые покинули предприятие и отправились в центр столицы. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Собравшиеся у здания Дома правительства требуют ухода Лукашенко.

Тем временем, в Молодечно также потрясающая атмосфера перемен.

Виде опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка Наталья Радина