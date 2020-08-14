Молодечно прямо сейчас 14.08.2020, 19:19

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Видеофакт.

По всей Беларуси проходят протесты и забастовки. В Минске колонна протестующих прошла по проспекту Независимости к зданию Дома правительства. Шествие началось с работников Минского транспортного завода, которые покинули предприятие и отправились в центр столицы. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Собравшиеся у здания Дома правительства требуют ухода Лукашенко.

Тем временем, в Молодечно также потрясающая атмосфера перемен.

Виде опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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