Молодечно прямо сейчас
- 14.08.2020, 19:19
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Видеофакт.
По всей Беларуси проходят протесты и забастовки. В Минске колонна протестующих прошла по проспекту Независимости к зданию Дома правительства. Шествие началось с работников Минского транспортного завода, которые покинули предприятие и отправились в центр столицы. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Собравшиеся у здания Дома правительства требуют ухода Лукашенко.
Тем временем, в Молодечно также потрясающая атмосфера перемен.
Виде опубликовал телеграм-канал «Баста!».